Более тысячи онлайн-заявлений на вселение в соцжилье подали в Подмосковье

Жители Подмосковья более тысячи раз воспользовались электронной услугой для получения согласия на вселение или обмен жилья по социальному найму, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга предназначена для нанимателей муниципального жилья, которые хотят прописать в квартире родственников, не являющихся супругами, детьми или родителями. Также через портал можно оформить согласие на обмен социального жилья.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципалитет, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. После положительного решения заявитель получает разрешение на вселение, на основании которого можно оформить регистрацию по месту жительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.