Более тысячи молодых деревьев и кустарников высадили в Королеве в рамках экологических акций

В рамках экологических акций в Королеве для озеленения города в этом году были выбраны саженцы хвойных и лиственных пород — сосны, кедры, ели, липы, рябины, клены, яблони, сирень и гортензии. Новые деревья и кустарники появились в более 60 дворах жилых домов, а также вдоль улиц и на общественных пространствах, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Центральной площадкой экологической акции «Сад памяти» в Королеве стал главный городской Мемориал Славы, где в День Победы традиционно пройдут памятные мероприятия. Здесь в память о героях Великой Отечественной войны высадили молодые яблони, можжевельник и магонию.

Самой массовой точкой акции «Кедры Подмосковья» стал городской сквер имени академика В. Я. Бруя, в котором теперь будут расти десять молодых елей, можжевельник и гортензия. Еще более 50 кедров в рамках акции высадили во всех парках и скверах наукограда.

Старт акциям дал глава Королева Игорь Трифонов, а к участию присоединились свыше тысячи человек — коллективы городских предприятий, школьники и студенты, ветераны боевых действий, волонтеры, активные жители. Многие выходили на высадку целыми семьями.

На центральных площадках акций участников ждал весь необходимый инвентарь, горячий чай со сладостями и полевая кухня с настоящей солдатской кашей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.