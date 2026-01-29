Более тысячи дворников убрали снег с тротуаров в Ленинском округе Подмосковья

В Ленинском округе Подмосковья более тысячи дворников вышли на расчистку тротуаров и лестниц после сильного снегопада 29 января.

Коммунальные службы Ленинского округа третий день подряд работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада. Сегодня, 29 января, более тысячи дворников приступили к уборке пешеходных дорожек и лестниц.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» начали работы с шести утра. Часть бригады отправилась в центральную часть Видного, другие специалисты очищали территорию видновской больницы, а также взрослой и детской поликлиник. К 14:00 основной план по уборке снега был выполнен.

По словам работника МБУ «Благоустройство» Анатолия Галкина, к снегопаду подготовили технику и необходимый инвентарь. Для уборки тротуаров использовали ручные снегоуборщики, лопаты и щетки. На основных городских магистралях работали бобкэты, тракторы «Беларусь» и КАМАЗы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.