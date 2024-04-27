Более тысячи человек пришли на субботник у реки Химка

Глава Химок Дмитрий Волошин принял участие в масштабном общеобластном субботнике. Центральную локацию выбрали с учетом пожеланий жителей — привели в порядок берег реки Химка, которая дала название городу, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Вместе с сотнями химчан убрали повалившиеся деревья, сухостой, мусор — было много пластика, покрышки. Всего для уборки в рамках субботника выбрали 50 локаций. Это дворы, общественные пространства, скверы, также Химкинский лесопарк. Везде была организована выдача инвентаря», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

К уборке вблизи реки Химка присоединились также двукратная чемпионка Олимпийских игр Яна Егорян, депутат Мособлдумы Михаил Раев, волонтеры, активисты «Единой России», депутаты местного Совета и, конечно, жители — всего более тысячи человек. Для всех участников была организована выдача инвентаря, работала полевая кухня.

«Для меня это было важное событие, так как я живу в шаговой доступности от парка и очень много времени провожу здесь со своей семьей», — отметила Яна Егорян.

В этом году субботник проходит одновременно с региональной акцией «День добрых дел», которая организована по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева для школьников. Так, ребята высадили на территории парка «Два берега» саженцы липы.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Часто сажаю деревья на даче у бабушки, поэтому у меня уже есть небольшой опыт. Считаю, что такие акции, как „День добрых дел“ очень важны. Это сближает, можно внести свой вклад в развитие своего города, который я люблю», — сказал ученик гимназии № 9 городского округа Химки Илья Сосновский.

Субботник прошел во всех микрорайонах Химок. Активное участие приняли также сотрудники предприятий муниципалитета.

«Для нашего коллектива было важно присоединиться к такому масштабному субботнику. Более 30 человек вышли на уборку округа. Хотим сделать Химки еще чище и приятнее для всех жителей и гостей», — руководитель отдела сбыта ТСК «Мосэнерго» Любовь Светикова.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки

По итогам субботника на центральной локации вблизи реки Химка собрали более одной тысячи мешков мусора. Поваленные деревья распилили и переработали в щепу, которую уложили на дорожках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.