Более трети гостей столичных ТЦ в «Черную пятницу» приехали из других регионов

По данным сервиса «МТС Геоэффект», в прошедшие выходные количество посетителей столичных ТЦ выросло на 2% по сравнению с их численностью в дни без акций. При этом почти каждый десятый гость возвращался за дополнительными покупками.

Согласно аналитике, в дни акции наиболее значительный прирост наблюдался в длительности средней продолжительности визита. Покупатели проводили в ТЦ около двух часов, что в два раза дольше, чем в обычный выходной день. Пиковая часовая плотность пришлась на промежуток с 17:00 до 19:00 часов — в это время в крупных торговых центрах столицы находились 22% всех посетителей за весь период акции. Кроме этого, численность клиентов в это время была на 10% больше, чем в самые загруженные часы в любой другой выходной день.

Также существенно расширилась география покупателей. Доля посетителей из других регионов в дни распродаж составила треть от всех уникальных гостей, что на 10% больше, чем в выходные без акций. Чаще всего московские ТЦ в «Черную пятницу» посещали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Основную аудиторию московских торговых центров в «Черную пятницу» составили посетители в возрасте 25-44 лет — на эту категорию пришлось более половины (52%) всех визитов. Второй по величине группой стали гости 45-54 лет (20%), а доля подростковой аудитории (до 17 лет) достигла 16%.

В топ-3 самых популярных категории офлайн-покупок вошли:

1. Одежда и обувь — 29%;

2. Товары повседневного потребления в супермаркетах — 27%;

3. Фастфуд — 18%.