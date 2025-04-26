Более трех тысяч субботников «Мы за чистоту» прошло по всей стране

Продолжается Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту», организованная Движением «Экосистема» совместно с Росмолодежью в рамках празднования Года защитника Отечества и в преддверии празднования 80-летия Победы. Одним из самых масштабных мероприятий стало благоустройство мемориала «Перемиловская высота» в Подмосковном Дмитрове, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Перемиловская высота» — тот рубеж, дальше которого не ступала нога немецко-фашистских захватчиков суровой зимой 41-года.

«В преддверии празднования 80-летия Великой Победы мы собрались сегодня на очень знаковом месте, чтобы поклониться нашим предкам и сказать им „Спасибо!“. Сегодня здесь царит жизнь, и это все благодаря железному духу нашего народа. Нашими субботниками мы не только наводим порядок, но и поддерживаем память о Героях Великой Отечественной войны, и, конечно, о тех, кто встал на защиту Родины в наше время. К субботникам уже присоединились более 350 тысяч человек из всех регионов России. И эта цифра будет только расти, ведь субботники прямо сейчас проходят по всей стране», — сказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

К субботнику присоединились активные жители города Дмитрова.

«В мероприятии приняли участие более 1000 человек — неравнодушные люди, волонтеры Подмосковья, активисты молодежных организаций и объединений, участники и ветераны специальной военной операции. Активисты возложили цветы к памятнику „Героям битвы под Москвой“ и благоустроили территорию Парка Победы. Завершилось памятное мероприятие минутой молчания. Также сегодня в парке были организованы и другие активности. Для участников подготовили занятия по первой помощи, тематические мастер-классы и спортивные игры», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участники также высадили аллею деревьев в рамках акции «Сад памяти». Ежегодно зелёные памятники высаживают во всех регионах России и за рубежом. За 5 лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира. Они высадили свыше 130 млн деревьев.

Инициатива получила широкий отклик среди жителей Подмосковья, и все города активно включились в программу субботников:

В Наро-Фоминске около 50 участников акции привели в порядок территорию у памятного мемориального знака «Рубеж обороны». Волонтеры собрали более 0,3 кубометра мусора и высадили 12 саженцев плодовых деревьев. Для школьников была проведена познавательная беседа об экологическом волонтерстве и истории памятного места.

В Подольске в лесопарковой зоне «Елочки» прошел экологический забег, в котором приняли участие 9 команд из организаций профессионального образования и общественных объединений. Совмещая спорт и заботу об окружающей среде, участники собрали более 769 кг мусора.

Также в Подольске, на Мемориальном комплексе «Кузовлево», около 80 юнармейцев, провели уборку территории и памятника Герою Советского Союза Виктору Талалихину.

В рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту», помимо уборки парков и высадки деревьев, жители занимаются очисткой берегов рек и озер от мусора, приводят в порядок дворовые территории и детские площадки. Многие организации и предприятия проводят субботники на своих территориях, облагораживая прилегающие участки.

На 26 апреля субботники в рамках акции «Мы за чистоту» объединили более 350 тысяч людей по всей стране от Камчатки до Калининграда всего за неделю. Люди вышли на уборки мемориалов, памятников и братских захоронений с главной целью: сказать «Спасибо!» своим предкам и почтить их память.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.