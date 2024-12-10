Более трех тысяч открыток подготовили мытищинские школьники для бойцов на СВО

С началом СВО они активно включились в сбор и доставку гуманитарной помощи для наших бойцов и жителей вновь присоединенных территорий.

В гуманитарных конвоях всегда все самое необходимое, но самое ценное, как говорят сами бойцы, — это детские письма. Вот и в преддверии Нового года при поддержке управления образования округа мытищинские школьники подготовили более трех тысяч открыток, которые скоро попадут в руки тех, кто сегодня защищает свою страну.

«Эти открытки — это не только слова поддержки, но и тепло детских сердец, которое они передают на передовую», — отмечают волонтеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.