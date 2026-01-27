Более ста жителей Клина приняли участие в акции «Блокадный хлеб» 27 января

В Клину 27 января, в день полного снятия блокады Ленинграда, состоялась патриотическая акция «Блокадный хлеб». Организаторами выступили молодежный центр «Стекольный» и молодежный парламент города.

В начале мероприятия участникам на улице выдавали специальные карточки, напоминающие хлебные талоны времен блокады. По этим карточкам все получали символическую порцию хлеба — 125 граммов.

Вторая часть акции прошла в зале центра, где показали 15-минутный документальный фильм о Холокосте. Зрителям представили черно-белую хронику с реальными кадрами из нацистских концлагерей. Организаторы отметили, что цель мероприятия — сохранить историческую память о трагических событиях военных лет.

В акции приняли участие более ста человек, среди которых были школьники, представители молодежных организаций, депутаты совета депутатов и жители Клина.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.