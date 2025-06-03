Более ста писем на фронт написали ребята из Ленинского округа

В Ленинском городском округе на территории Центрального парка в рамках мероприятий, проводимых ко Дню защиты детей, прошла акция «Письмо на фронт», где ребята написали более сотни посланий. Эти письма будут переданы нашим защитникам в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Во все времена защита и благополучие детей были и остаются приоритетной задачей общества. В России, как и во многих других странах, существует традиция отмечать День защиты детей 1 июня. Этот праздник посвящен детям, их правам и благополучию. В этот день проводятся различные мероприятия и акции, направленные на поддержку и защиту детей. Одним из таких мероприятий было написание писем на фронт. Дети из различных уголков страны пишут письма своим родителям и близким, находящимся на фронте, выражая свою любовь, поддержку и надежду на скорое возвращение. Это не только способ поддержать близких, но и показать детям, что они тоже могут внести свой вклад в победу», — приводятся в сообщении слова депутата Совета депутатов Ленинского городского округа, руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрия Белитского.

Сообщается, что также в рамках мероприятия были организованы уроки мужества, где участники специальной военной операции тоже писали письма и общались с детьми. Детям раздали сладкие призы — мороженое.

В мероприятии также приняли участие волонтеры местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» и участники игр проекта «Наставник Z — Традиция Побеждать!».

«Я чувствую гордость в данный момент, потому что я помогаю писать письма нашим участникам специальной военной операции, которые очистили небо для детей. В своем письме я выразила гордость за защитников. Я пожелала им здоровья, счастья, удачи и скорейшего возвращения домой с победой. Я также поблагодарила их за то, что сейчас дети могут спокойно радоваться жизни, играть, проводить время с семьей без страха», — поделилась ученица Видновской школы № 10, волонтер Татьяна Смагина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.