Более ста миллионов вызовов обработаны в Системе-112 Подмосковья

Центром 112 была организована и выполнена работа по ремонту и реконструкции здания и помещений, установке серверного оборудования, подключению основных и резервных каналов связи объектов Системы-112. Во всех муниципалитетах Московской области был произведен монтаж оборудования автоматизированных рабочих мест операторов Системы-112, на которое был установлен специализированный программный комплекс.

Разработаны символика и стиль одежды для специалистов Системы-112, организовано обучение персонала на учебной базе ГКУ МО «Специальный центр „Звенигород“. В ноябре 2015 года были проведены государственные испытания, давшие положительные результаты. 1 июня 2015 года операторы начали принимать первые обращения от населения Московской области. 28 марта 2017 года, в соответствии с распоряжением губернатора Московской области, Система-112 была принята в постоянную эксплуатацию. Созданная Центром 112 служба спасения позволила сократить на 22 минуты время прибытия экипажей экстренных оперативных служб на комплексные происшествия.

Система-112 Московской области является самой масштабной в Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействованы более 3 800 человек, в структуру системы входят 506 объектов, в том числе 2 центра обработки вызовов — основной и резервный, в которых наряду с операторами круглосуточно работают психологи, лингвисты и IT-специалисты. С начала эксплуатации Системы-112 Московской области поступило более 100 000 000 вызовов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.



«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.