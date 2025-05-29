Более ста миллионов вызовов обработаны в Системе-112 Подмосковья
Фото - © Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
19 ноября 2014 года постановлением правительства Московской области было образовано государственное казенное учреждение «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112». Основной задачей Центра 112 стала реализация масштабного проекта Системы-112 на всей территории Московской области, сообщили в пресс-службе организации.
Центром 112 была организована и выполнена работа по ремонту и реконструкции здания и помещений, установке серверного оборудования, подключению основных и резервных каналов связи объектов Системы-112. Во всех муниципалитетах Московской области был произведен монтаж оборудования автоматизированных рабочих мест операторов Системы-112, на которое был установлен специализированный программный комплекс.
Разработаны символика и стиль одежды для специалистов Системы-112, организовано обучение персонала на учебной базе ГКУ МО «Специальный центр „Звенигород“. В ноябре 2015 года были проведены государственные испытания, давшие положительные результаты. 1 июня 2015 года операторы начали принимать первые обращения от населения Московской области. 28 марта 2017 года, в соответствии с распоряжением губернатора Московской области, Система-112 была принята в постоянную эксплуатацию. Созданная Центром 112 служба спасения позволила сократить на 22 минуты время прибытия экипажей экстренных оперативных служб на комплексные происшествия.
Система-112 Московской области является самой масштабной в Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействованы более 3 800 человек, в структуру системы входят 506 объектов, в том числе 2 центра обработки вызовов — основной и резервный, в которых наряду с операторами круглосуточно работают психологи, лингвисты и IT-специалисты. С начала эксплуатации Системы-112 Московской области поступило более 100 000 000 вызовов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.
«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.