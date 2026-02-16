Более ста юных скульпторов из 18 муниципалитетов собрал конкурс в Наро-Фоминске

У этого конкурса своя большая история: с 2010 года он проводился в статусе районного, а с 2015-го стал областным. В этом году в Наро-Фоминск приехали более ста участников из 18 муниципалитетов Московской области. Для кого-то из юных скульпторов участие в конкурсе не в новинку, кто-то решил попробовать свои силы впервые.

Несколько часов на работу: младшие лепили из пластилина овощи и фрукты, старшие — человеческие головы и фигуры с натуры. Серьезный труд «по-взрослому», где важны наблюдательность, точность и терпение. Здесь нет места «списыванию», а шедевры рождаются здесь и сейчас. Кстати, в качестве натуры участникам позировала ученица хореографической школы в национальном русском костюме. И этот образ был выбран не случайно — конкурс приурочили к Году единства народов России.

Удивительно было наблюдать, как в детских руках обычный пластилин постепенно превращался в объемные формы: появляются черты лица, силуэты, характер. Ребята работали спокойно, без суеты — для них это была не только возможность проверить себя, но и продемонстрировать профессиональный уровень. И показать, что лучшие традиции отечественной (и наро-фоминской в частности) школы академической скульптуры бережно хранятся и передаются молодому поколению. Как доказательство — Гран-при конкурса «взяла» Полина Дильман, воспитанница ЦДШИ «Гармония».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.