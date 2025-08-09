Более сорока подъездов отремонтировали в городском округе Люберцы

В городском округе Люберцы продолжается ремонт подъездов многоквартирных домов. На сегодня работы завершены на 42-х объектах, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«В рамках муниципальной программы „Формирование современной городской среды“ в текущем году на территории муниципалитета запланирован ремонт 204-х подъездов в 59-ти многоквартирных домах. В настоящее время работы завершены на 42-х объектах», — сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Владимир Караваев.

Это подъезды, расположенные по адресам: Октябрьский проспект, д. 123, к.2 и д. 51; ул. Московская, д. 8; ул. Юбилейная, д. 11; Быковское шоссе, д. 7; ул. Дачная, д. 5 и д. 6; ул. Текстильщиков, д. 3; мкр. Птицефабрика, д. 34; ул. Гаршина, д. 9а; ул. Пионерская, д. 13 и д. 24.

Владимир Караваев добавил, что на сегодня ремонт продолжается в 129-ти подъездах многоквартирных домов.



«Производим разные виды работ — ремонтируем входные группы, заменяем дверные и оконные блоки, светильники, устанавливаем новые информационные стенды», — отметил Владимир Караваев.



Особое внимание, по его словам, уделяется оборудованию входных групп жилых домов пандусами.



Полностью завершить ремонт подъездов МКД планируется до 30 сентября текущего года.

Как ранее сообщал глава региона Андрей Воробьев, в настоящее время жителям региона необходимо объяснять и разъяснять важность реализации программы реновации жилфонда. «Особенность, нюанс, который я хочу подчеркнуть в этой работе — разговор с людьми, которые живут уже в городе. Объяснение, что и как будет меняться, где и как будет построен дом», — сказал Воробьев.