Более полумиллиона человек прокатились по канатной дороге на ВДНХ

Канатная дорога «Воздушный трамвай», открывшаяся в августе 2024 года, стала самым популярным аттракционом на ВДНХ. По ней прокатились более полумиллиона жителей и гостей столицы, сообщила заместитель мэра города — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Протяженность канатной дороги — 769 м. Москвичи и гости столицы любуются на архитектуру ВДНХ с высоты 32 м.

На сегодняшний день данная канатная дорога является самой длинной в столице. По маршруту располагаются главный и южный входы, павильоны № 1 «Центральный», «Рабочий и колхозница», фонтан «Дружба народов».

«При этом открывающийся вид меняется каждый сезон. Если летом главным акцентом были фонтаны, то зимой стал каток», — рассказала Сергунина.

Кабинки напоминают космические аппараты. Они выполнены в ретрофутуристическом стиле. Дизайн похож на общий стиль парка аттракционов «Орион».

Прокатиться по канатной дороге можно в понедельник с 12:00 до 21:00, со вторника по воскресенье — с 10:00 до 21:00, в праздничные дни — с 10:00 до 21:00. Билеты можно купить на официальном сайте ВДНХ или в кассах парка «Орион».