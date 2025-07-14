сегодня в 13:29

Более двухсот участников собрал традиционный турнир «День рыбака» в Люберцах

Традиционный праздничный турнир «День рыбака» собрал на Малаховском озере более 200 участников из городского округа Люберцы и соседних муниципалитетов, передает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Мероприятие прошло в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

«За победу развернулась нешуточная борьба, и судьбу первого места решили всего 18 граммов. С результатом 1 604 гр. лучшим стал Александр Наумов (г.о. Коломна), вторым с уловом 1 586 гр. — Юрий Журавлев (г.о. Лыткарино). Замкнул тройку лидеров наш земляк из поселка Красково Сергей Васильев с результатом 1 475 граммов», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Выловить золотого карпа и получить главный приз — 100 тысяч рублей — не удалось ни одному из участников турнира.

Гостей праздника угощали ухой и блинами с вареньем. Также всем желающим раздавали питьевую воду.

Турнир «День рыбака» проводится в Люберцах третий год подряд.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.