Более двух тысяч верующих прошли крестным ходом в Дмитрове

Жители Дмитрова 8 ноября отметили День памяти небесного покровителя города — великомученика Димитрия Солунского. В крестном ходе участвовали более двух тысяч верующих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Празднование началось с Божественной литургии в Успенском кафедральном соборе. Затем более двух тысяч верующих прошли крестным ходом к памятнику Димитрию Солунскому на Вокзальной площади. Священнослужители провели молебен, после которого секретарь епархии протоиерей Иоанн Монаршек зачитал приветствие епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла.

Традиция крестного хода сложилась в середине 1990-х годов. Из-за пандемии, начавшейся шесть лет назад, шествие приостановили. В 2025 году его возобновили по инициативе главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова и благочинного Дмитровского церковного округа протоиерея Афанасия Чорногуза.

Михаил Шувалов поздравил собравшихся с праздником и поблагодарил участников за единение, духовенство — за молебен и организацию торжества, сотрудников полиции — за безопасность и порядок на улицах.

«Для многих из нас православие — опора в работе и жизни», — подчеркнул Михаил Шувалов. Он также отметил, что в округе более 160 церквей.

Завершился праздник посещением храма Георгия Победоносца, где желающие смогли приложиться к частице мощей святого Димитрия Солунского. Возле храма организовали бесплатное угощение — чай с пирожками и сладостями.

Многие участники отметили, что особенно ценят возможность после торжественной службы и причащения вместе пройти крестным ходом по улицам родного города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.