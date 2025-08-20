Более четверти месячной нормы осадков выпало местами в Московском регионе

В среду, 20 августа, местами в Московском регионе выпало более четверти месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

При этом распределение осадков оказалось очень неравномерным.

По словам синоптика, на юге и востоке области обошлось без дождей, на остальной территории региона выпали осадки, при этом в центральной и северо-западной части Подмосковья местами достаточно много. Критерий сильных дождей превысили метеостанции Долгопрудного — там выпало 16 мм дождя, и Волоколамска, где в осадкомеры метеорологов попало 21 мм небесной влаги, что составляет чуть больше четверти (27%) от месячной нормы.

По прогнозу, ночью ожидаются дожди. «…На этот раз достанется и южным и восточным районам», — отметил Леус.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о ливнях и сильном ветре. Жителей просят быть максимально внимательными в условиях ухудшения погоды.