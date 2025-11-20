Более чем на 2 тыс детских площадок Подмосковья отремонтировали покрытия в 2025 г

С начала текущего года на территории Московской области отремонтировали более 2 тыс. детских игровых площадок, на которых были выявлены нарушения целостности резиновых покрытий. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Наибольший объем работ выполнен в городских округах:

Балашиха — 174;

Подольск — 145;

Серпухов — 144.

Резиновое покрытие — основной элемент, выполняющий ударопоглощающую функцию. Оно обеспечивает необходимую амортизацию в случае падения ребенка с игрового оборудования.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно проводят осмотры состояния покрытий, так как даже незначительные повреждения — трещины или неровности могут снизить их защитные свойства. В среднем срок службы такого покрытия составляет 5-7 лет, после чего требуется его полная замена.

Жители могут сообщить о дефектах, для этого необходимо обратиться в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.