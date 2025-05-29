сегодня в 11:46

Более чем 15 юным жителям Воскресенска вручили их первые паспорта РФ

В Воскресенске состоялась торжественная церемония, посвященная вручению первого паспорта юным гражданам РФ. В этот день подростков с получением главного документа гражданина России поздравили глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и заместитель директора филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по связям с общественностью Альбина Масловская. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Они вручили юным гражданам паспорта, именные поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьева, памятные подарки и сказали теплые напутственные слова.

«Получение паспорта символизирует начало нового этапа жизни, этапа взросления и развития, высокой ответственности и активного участия в жизни общества. Пусть ваши сердца пылают добротой и энтузиазмом, пусть каждый день приносит новые достижения и радостные открытия!» — поздравил ребят глава округа.

Сделать церемонию по-настоящему праздничной помогли воскресенские артисты. Поддержать виновников торжества и разделить с ними радость события пришли их родители, родные и друзья.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.