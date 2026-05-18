Более 9,5 тыс обращений поступило в cистему-112 Одинцовского округа за неделю

Свыше 9,5 тыс. обращений поступило в cистему-112 Одинцовского городского округа с 11 по 17 мая. Большинство вызовов касалось скорой помощи и полиции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 11 по 17 мая операторы системы-112 Одинцовского городского округа приняли более 9500 обращений от жителей. Из них 4301 вызов был связан с необходимостью скорой медицинской помощи. В полицию и Госавтоинспекцию граждане обращались 2160 раз.

По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 364 вызова, еще 327 обращений поступило в газовую службу.

Сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы напомнили родителям о важности обучения детей правилам обращения за помощью в экстренных ситуациях. Специалисты рекомендуют заранее объяснить ребенку, как действовать при опасности, показать экран экстренного вызова на смартфоне и сохранить номер «112» в контактах под именем «СПАСАТЕЛИ».

Также детям необходимо разъяснить, что обращаться по номеру 112 следует только при реальной угрозе. При этом ответственность за ложный вызов несут взрослые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.