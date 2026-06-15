Более 9300 обращений приняли в системе 112 Одинцовского округа

Свыше 9300 обращений поступило в систему-112 Одинцовского городского округа с 8 по 14 июня. Чаще всего жители вызывали скорую помощь и полицию. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За отчетный период операторы приняли более 9300 вызовов. Большая часть обращений — 3852 — была связана с вызовом скорой медицинской помощи. В полицию и ГИБДД жители обратились 1825 раз. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 300 вызовов, в газовую службу — 271.

Предстоящая неделя в столичном регионе ожидается дождливой, синоптики прогнозируют высокую вероятность гроз. В администрации напомнили, что разряды молнии представляют угрозу для здоровья и жизни человека, поэтому важно соблюдать правила безопасности.

На открытой местности рекомендуется лечь на землю и держаться подальше от высоких объектов, не прятаться под одинокими деревьями. В лесу следует отойти от высоких деревьев, выбрать укрытие среди низкорослого кустарника и не ложиться на мокрую землю.

У водоемов необходимо немедленно выйти из воды и отойти от берега, не укрываться в лодке. В квартире во время грозы нужно закрыть окна и отключить электроприборы от розеток. При падении деревьев, обрыве проводов или если человек пострадал от удара молнии следует незамедлительно звонить по номеру 112 или обращаться через мобильное приложение «112 МО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.