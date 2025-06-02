Более 92 млн рублей в Подмосковье пойдет на развитие гражданского общества

Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с фондом президентских грантов запустили конкурс на предоставление грантов для НКО на развитие гражданского общества в Подмосковье. Общая сумма субсидии в 2025 году составляет более 92 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уже в 5 раз мы совместно с Фондом президентских грантов проводим грантовый конкурс для некоммерческих организаций, развивающих институты гражданского общества. Более 340 миллионов было направлено на реализацию более 160 социально значимых проектов. Это масштабные фестивали и военно-патриотические игры для детей и молодежи, образовательные форумы, мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое. Прием заявок на конкурс продлится до 1 июля», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Финансовую поддержку можно получить на реализацию социально значимых проектов по следующим грантовым направлениям: культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и добровольческая (волонтерская) деятельность. Заявку может подать любая зарегистрированная на территории региона НКО, удовлетворяющее требованиям участия в конкурсе. Необходимо описать идею своего проекта, его социальную значимость, планируемые результаты, а также приложить необходимые документы.

В этом году субсидия распределяется по направлениям в следующих размерах:

культура и искусство — 29 002 929 рублей;

социальная защита граждан — 34 002 929 рублей;

молодежная политика — 14 501 464,50 рублей;

добровольческая (волонтерская) деятельность — 14 501 464,50 рублей.

Конкурс будет проведен в четыре этапа:

прием заявок (2 июня — 1 июля);

экспертиза проектов (17 июля —27 августа);

определение победителей (1 сентября);

публикация результатов (3 сентября);

дата начала заключения соглашений о предоставлении грантов (с 3 сентября по 7 октября).

Подробнее об условиях и порядке проведения конкурса можно узнать на сайте мособл.гранты.рф.

Подать заявку можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.