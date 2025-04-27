Более 900 тысяч самых разных цветов украсят наукоград Королев в этом году

Для украшения города используют самые разные однолетние культуры, среди которых особенно популярны петуния, виола, цинерария, тагетес, агератум, бегония, овсяница, капустница декоративная и другие. Эти цветы не только красивы, но и наиболее устойчивы к условиям городской среды. Они хорошо выдерживают перепады температур и кратковременную засуху.

Каждый год флористы разрабатывают новый дизайн клумб, и из цветов получаются различные рисунки и узоры, которые редко повторяются. К началу лета все городские клумбы на центральных улицах, парках и общественных пространствах будут украшены цветами.

Большое внимание уделяют украшению территории памятных мест. Особое место в этой работе занимает главный городской Мемориал Славы, где горит Вечный огонь и в День Победы проходят торжественные мероприятия. В этом году на Мемориале высадят более 20 тысяч цветов, а также установят символические фигуры, посвященные Великой Победе.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.