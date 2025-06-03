Более 900 тыс цветов высадили в Королеве этой весной

Этой весной город Королев буквально расцвел благодаря флористам и мастерам «Горзеленхозстроя», которые высаживают на клумбах парков, общественных пространств и на улицах города яркие цветочные композиции. Каждый год сотрудники городского производственного объединения стараются удивить жителей наукограда и разрабатывают новый дизайн клумб, создавая из цветов различные узоры, которые редко повторяются. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одним из первых в этом году цветочное оформление получила территория Мемориала Славы. Ко Дню Победы его украсили свыше 20 тыс. цветов. Красочным фейерверком лето встречает и Центральный городской парк, сквер Ветеранов труда и другие общественные пространства. А полюбившиеся клумбы в форме рояля, арфы и контрабаса в этом году переехали на общественное пространство и разместились напротив Детской школой искусств. Музыкальные инструменты также украсили яркие петунии, седум, герань, гелихризум, папоротник, традесканция и плектрантус.

Процесс подготовки цветников к украшению города начался еще в апреле. Городские службы приводили в порядок цветники и клумбы, готовили грунт. После высадки специалисты продолжат ухаживать за цветами, будут наблюдать за их ростом, контролировать полив и уход.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.