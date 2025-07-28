Более 90 тыс услуг оказали в МФЦ Химок с начала лета

В минувшее воскресенье в России отмечают день сотрудника многофункциональных центров. Ежедневно специалисты в Химках оказывают людям сотни незаменимых государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба администрации округа.

Только за летний период сотрудники МФЦ в Химках оказали жителям более 90 тыс. услуг. С начала же этого года сотрудники предоставили горожанам более 250 тыс. услуг. Из них около 50 тыс. — консультации заявителей в цифровых зонах по подаче заявлений в электронном виде на Госуслугах.

Самая популярная услуга среди химчан — регистрация учетной записи пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации. Так, по ней жителям оказали свыше 32 тыс. услуг за полгода.

Также в числе наиболее востребованных услуг — государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним — 23 тыс. обращений; регистрация в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС) — 14 тыс. обращений.

В Химках работают пять офисов МФЦ, которые расположены по адресам:

Юбилейный проспект, дом 67, корпус А

Юбилейный проспект, дом 67, корпус Б

микрорайон Левобережный, улица Зеленая, дом 4

микрорайон Сходня, улица Чапаева, дом 7

деревня Брехово, стр. 83 м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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