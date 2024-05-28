Более 90% работников считают корпоративное обучение важным для профессионального успеха

Свыше 90% работников считают участие в корпоративных учебных программах критически важным для достижения профессионального успеха. На сегодняшний день корпоративное обучение играет ключевую роль в развитии компаний, адаптируя их к быстро меняющимся требованиям рынка, сообщили РИАМО в пресс-службе LES Art Resort.

Корпоративное обучение перестало быть просто методом обновления знаний и превратилось в мощный инструмент для карьерного роста и развития сотрудников. Специализированные программы предоставляют возможности для расширения профессиональных горизонтов, позволяя работникам приобретать новые компетенции и углублять уже имеющиеся навыки, что положительно влияет не только на их карьеру, но и на успех отдела и компании в целом.

Сотрудники воспринимают обучение не как рутину, а как инвестицию в будущее. Благодаря обучающим программам, персонал видит реальное улучшение качества своей работы, чувствует свой профессиональный рост, что способствует повышению его мотивации и, как следствие, общей продуктивности, формирует позитивный климат в коллективе. Инвестиции в образование сотрудников не только повышают мотивацию и преданность персонала, но и способствуют снижению затрат на найм и адаптацию новых кадров, укрепляя стабильность компании.

В современном бизнесе ключевую роль играет развитие компетенций, которые условно делятся на две категории: soft skills и hard skills. Каждая из этих групп играет свою важную роль в профессиональном росте сотрудников и повышении эффективности их работы. Так называемые «мягкие» навыки включают в себя умение коммуницировать, работать в команде, решать конфликтные ситуации и эффективно управлять временем. Эти скиллы крайне важны для обеспечения качественного взаимодействия как с коллегами, так и с клиентами.

45% участников опроса LES Art Resort отметили важность развития soft skills, в то время как 55% отдают предпочтения проработке hard skills — владению специализированными программами, технологиями и методиками, которые прямо применимы в конкретной области работы. Улучшение этих навыков направлено на повышение профессиональной квалификации работников.

Как обучать, чтобы учились?

При рассмотрении форматов корпоративного обучения, большинство сотрудников (47%) выделили лекции от руководителей и тренинги менеджеров как наиболее эффективные. Это подчеркивает значимость прямого взаимодействия и возможности обучения от тех, кто уже достиг успеха в своей области. Такой подход не только передает знания, но и вдохновляет на достижение лучших результатов.

Также отдают предпочтение форматам, сочетающим гибкость и практичность. В частности, стремительно набирают популярность (21%) корпоративные интерактивные платформы для самоподготовки — они позволяют самостоятельно выбирать темп и место обучения, а также актуальны для тех, кто работает удаленно.

Около 31% сотрудников отдает предпочтение обучению, основанном на анализе реальных кейсов. Этот метод воссоздает фактические ситуации, позволяя применять полученные знания в рабочем процессе.

52% респондентов обращают внимание на качество и информативность материала. Качественный обучающий контент не только информирует, но и мотивирует персонал к дальнейшему развитию и самообразованию. Кроме того, 48% опрошенных особенно ценят возможность задавать вопросы и получать фидбек во время обучения. Это не только способствует глубокому усвоению материала, но и помогает участникам выявлять и понимать свои ошибки, что значительно улучшает образовательный процесс.

На сегодняшний день корпоративное обучение играет ключевую роль в развитии компаний, адаптируя их к быстро меняющимся требованиям рынка. Эффективность этого инструмента проявляется не только в повышении квалификации сотрудников, но и в укреплении корпоративной культуры и создании единого информационного пространства.