сегодня в 16:22

Более 90 га нового леса высадили в Егорьевском округе

В муниципальном округе Егорьевск продолжаются масштабные работы по восстановлению лесного фонда после разрушительного урагана «Эдгар», который прошел в прошлом году. Специалисты Егорьевского филиала ГАУ МО «Мособллес» активно устраняют последствия стихии и проводят лесовосстановительные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На сегодняшний день подготовлено более 125 гектаров почвы под посадку молодых деревьев. Из них свыше 90 гектаров уже засажены сеянцами сосны с открытой и закрытой корневой системой. Оставшиеся участки планируется озеленить в осенний период.

«Работы по восстановлению леса — это не разовая акция, а постоянный процесс. Мы проводим санитарно-оздоровительные мероприятия, делаем отвалы, подготавливаем почву и ежегодно высаживаем новые деревья», — отметил директор Егорьевского филиала ГАУ МО «Мособллес», лесничий Валерий Викулов.

Лесовосстановление проводится на землях лесного фонда в соответствии с региональной программой по охране и приумножению лесных ресурсов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.