Более 90 человек приняли участие в выездной администрации в Дмитровском округе

В Дмитровском муниципальном округе регулярно проводится работа выездной администрации. Эта форма взаимодействия с населением позволяет жителям решать многие вопросы без необходимости записываться на прием к главе, профильным заместителям главы или руководителям служб и учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке Некрасовский выездная администрация работала более четырех часов. За это время обратиться к руководству муниципалитетом смогли более 90 человек.

Больше всего обращений поступило по вопросам ЖКХ, содержания и эксплуатации дорог, благоустройства. Наибольшее число пришедших на выездную администрацию хотели поговорить лично с главой округа Иваном Курданиным. Темы были самые разные.

Татьяна Гринько — староста поселка Никольское. Она обратилась к главе округа по вопросу отсутствия выезда из поселка на трассу А-107 и по поводу оплаты за летний водопровод.

После беседы с Иваном Юрьевичем Татьяна Гринько рассказала, что очень довольна разговором: «По-деловому, по существу, конструктивно. Уверена, что нам помогут».

Жители дома на улице Заводская, д. 12/13 поинтересовались насчет расселения их дома. Глава муниципалитета им ответил: «По поручению губернатора Андрея Воробьева мы в этом году завершаем программу по переселению из ветхого аварийного жилья, которое было признано таковым до 2017 года».

Главе округа также поступили вопросы по скверу за ДК «Керамик». Одни жители видят на этом месте уютную благоустроенную территорию с зелеными зонами и местами для отдыха, а другие предлагают организовать там парковку.

Кристина Зубченко, жительница поселка Некрасовский, приходила на выездную администрацию, чтобы поговорить с Ириной Костышиной, заместителем главы округа, курирующей сферу культуры.

«Сын занимается в вокальной студии в доме культуры, но наш преподаватель работает всего на полставки. А дети очень ждут занятий, они обожают петь, и педагог прекрасная!»

Ирина Владимировна ей ответила, что вопрос перевода преподавателя на полную ставку будет рассмотрен.

Все заданные во время выездного приема вопросы жителей были приняты в работу.

«Каждый житель округа должен иметь возможность быть услышанным, задать вопрос, который его волнует, сказать, какая ему нужна помощь. А мы с каждым поступившим во время выездной администрации обращением сразу начинаем работать, чтобы как можно скорее решить вопросы, волнующие наших жителей», — сказал глава Дмитровского муниципального округа считает Иван Курданин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.