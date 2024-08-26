Более 9 тыс нарушений незаконной торговли устранили в Подмосковье с помощью ИИ

В Московской области выявлять и пресекать факты несанкционированной торговли помогает искусственный интеллект. С начала июня было устранено более 9 200 нарушений правил торговли. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Объекты должны быть включены в схему размещения муниципалитета, иметь необходимую документацию, передавать данные о сотрудниках и отвечать требованиям архитектурного облика. Если предприниматель устранил недочеты в установленный срок и выполнил обязательные требования — торговая деятельность узаконивается, в обратном случае — самовольные постройки демонтируются.

Так, один из предпринимателей в Орехово-Зуево устранил нарушения и легализовал деятельность. Теперь вместо выносной торговли на улице Вокзальная, дом 4, законно установлен торговый объект. Напротив, в Жуковском на улице Молодежная, дом 21, и в Воскресенске на улице Молодежная, дом 1Г, объекты торговли были демонтированы, так как нарушали законодательство.

Сотрудники совместно с коллегами из ГУРБ и МВД еженедельно проводят рейды в городских округах. Для пресечения фактов незаконной торговли в прежней локации по всему Подмосковью будет использоваться механизм изъятия несанкционированной продукции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.