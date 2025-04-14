Более 9 тыс малых архитектурных форм отремонтировали в Подмосковье с марта

На территории Московской обрасти с начала марта специалистами коммунальных служб отремонтировано 9 673 малых архитектурных форм во дворах и на общественных пространствах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ремонт и восстановление элементов благоустройства — это обязательные процедуры, которые позволяют продлить их срок эксплуатации.

Так, в марте наибольший объем работ проведен в следующих муниципалитетах:

округ Пушкинский — 842;

Красногорск — 634;

Дмитровский округ — 524.

В числе мероприятий — восстановление ограждений на придомовых территориях, обновление игровых элементов на детских площадках, а также ремонт и покраска лавочек. К примеру, только скамеек за март в регионе было отремонтировано более 6 тыс.

Устранение всех недочетов сотрудники управляющих организаций и специалисты МБУ провели по итогам мониторинга состояния объектов, который регулярно проводят инспекторы территориальных отделов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Ряд работ также выполнен в рамках отработки обращений жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.