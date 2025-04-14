Более 9 тыс малых архитектурных форм отремонтировали в Подмосковье с марта
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской обрасти с начала марта специалистами коммунальных служб отремонтировано 9 673 малых архитектурных форм во дворах и на общественных пространствах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Ремонт и восстановление элементов благоустройства — это обязательные процедуры, которые позволяют продлить их срок эксплуатации.
Так, в марте наибольший объем работ проведен в следующих муниципалитетах:
- округ Пушкинский — 842;
- Красногорск — 634;
- Дмитровский округ — 524.
В числе мероприятий — восстановление ограждений на придомовых территориях, обновление игровых элементов на детских площадках, а также ремонт и покраска лавочек. К примеру, только скамеек за март в регионе было отремонтировано более 6 тыс.
Устранение всех недочетов сотрудники управляющих организаций и специалисты МБУ провели по итогам мониторинга состояния объектов, который регулярно проводят инспекторы территориальных отделов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Ряд работ также выполнен в рамках отработки обращений жителей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.
«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.