Более 887 кг грибов проверили в Подмосковье на радиацию

В государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы Подмосковья с начала грибного сезона исследовано более 887 кг грибов, реализуемых на рынках региона. Проведена 121 экспертиза на органолептические, радиологические и дозиметрические исследования. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Приобретать грибы без сомнений в их качестве и безопасности можно только в специализированных местах, где работают государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Рекомендуется избегать места несанкционированной торговли данной продукции, отсутствие проведения надлежащей проверки может стать и повлечь за собой тяжелые последствия», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных.

Специалисты определяют, насколько безопасны грибы и дают разрешение на реализацию продукции в зависимости от результатов исследований. Особое внимание уделяется обнаружению и изъятию ядовитых и несъедобных грибов, а также грибов с неясной видовой принадлежностью.

В рамках проведения экспертизы исключается содержание в грибах: свинца, мышьяка, кадмия, ртути, меди, цинка, пестицидов, радионуклидов. Результаты данных показателей не должны превышать допустимые значения. С вопросом определения безопасности и качества грибов всегда можно обратиться к сотрудникам лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на сельскохозяйственных рынках области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.