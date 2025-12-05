Более 850 заявок на согласие прописки в соцжилье подали на портале Подмосковья

В Подмосковье онлайн-услугой по получению согласия на вселение членов семьи в социальное жилье или обмен жилого помещения воспользовались более 850 раз. Оформить ее можно на региональном портале, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услугой «Получение согласия на вселение» могут воспользоваться наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, которым нужно прописать в качестве членов своей семьи родственников, не являющихся супругами, детьми, родителями заявителей. В рамках услуги также можно оформить согласие на обмен жильем, предоставленным на условиях социального найма.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать свой муниципалитет, заполнить электронную форму и приложить документы.

Услуга предоставляется бесплатно. Если решение окажется положительным, то заявитель получит разрешение на вселение. На его основании можно будет оформить прописку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.