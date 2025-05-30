Более 8,5 тыс заявок на техосмотр спецтехники подали в Подмосковье онлайн

С начала 2025 года на портале госуслуг Московской области подано более 8,5 тыс. заявлений на технический осмотр самоходных машин. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документы, а также оплатить госпошлину и сбор.

Размер пошлины и сбора рассчитывается исходя из количества и категории самоходной техники. В рамках одного заявления на услугу можно оформить техосмотр нескольких самоходных машин.

К самоходным машинам относится техника с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. сантиметров или мощностью электродвигателя более 4 киловатт, на которые оформляются паспорта самоходных машин (электронные паспорта самоходных машин).

Также подать заявление на техосмотр самоходных машин можно онлайн в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.