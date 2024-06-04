Более 85 млн выплатили Подмосковным семьям на новорожденных

Семьи с низкими доходами из Московской области при рождении ребенка могут получить единовременное пособие. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Появление в семье младенца — это большая радость и, в то же время, множество затрат. Мы поддерживаем семьи с низкими доходами и выплачиваем пособие на новорожденного, которое составляет от 20 до 300 тысяч рублей», — сообщила первый зампредседателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

При рождении первого ребенка в семье выплата составляет 20 тыс. рублей, при рождении второго — 40 тыс., третьего и последующего — 60 тыс. В том случае если на свет появились сразу два малыша, выплата будет составлять 70 тыс. на каждого ребенка, а если три ребенка и больше, то 300 тыс. рублей на всех детей.

Единовременное пособие назначается при определенных условиях: родитель и ребенок должны быть зарегистрированы в МО, а доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на человека.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.