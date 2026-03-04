сегодня в 18:45

Более 8400 жителей посетили катки в Истре и Дедовске за февраль

Февраль выдался по-настоящему жарким и интересным — более 8400 жителей и гостей округа посетили катки в Истре и Дедовске: 5 622 человек — в Истре и 2 858 — в Дедовске, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ледовые площадки у МЦ «Мир» в Истре и в парке «Фабричный» в Дедовске стали главными зимними развлечениями для жителей всех возрастов.

Качество льда оставалось отличным даже при устойчивых минусовых температурах — несмотря на январские морозы, любители активного отдыха смогли насладиться катанием. За это стоит поблагодарить сотрудников катков и надежное оборудование, которое поддерживало лед в идеальном состоянии.

В этом сезоне гости катков могли не только кататься на массовых сеансах, а также участвовать в мастер-класах от школы олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой.

15 марта катки уходят на «каникулы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.