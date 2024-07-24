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Более 81 тыс исследований фруктов, ягод и бахчевых провели эксперты Подмосковья

За первое полугодие в Подмосковье более 33 тыс. проб фруктов, ягод, бахчевых были подвержены ветеринарно-санитарной экспертизе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Лето — сезон спелых фруктов и ягод. Для оценки качества реализуемой продукции на рынках и ярмарках Подмосковья специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы исследуют представленные товары на содержание нитратов и других веществ.

Специалистами проведено 81,8 тыс. лабораторных исследований на различные показатели: радиометрический контроль, дозиметрия, содержание нитратов, органолептика. В результате около 950 кг продукции были сняты с реализации по причине несоответствия по органолептическим показателям.

Для проверок овощей и фруктов, представленных на прилавках, исследования проводятся государственными лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы, в том числе передвижными.

Жителям напоминают, что в местах незаконной торговли есть риск продажи небезопасной для здоровья продукции, поэтому приобретать товары необходимо только в проверенных локациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.