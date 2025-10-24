Более 8000 новых контейнерных площадок появились в России с начала года

Более 8 тыс. новых контейнерных площадок появились в России с начала года, сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«На текущий момент создано 8 134 контейнерных площадок из 8 952 запланированных на 2025 год, или 91%. За неделю было обустроено 336 площадок. Также приобретено 49 633 контейнеров из запланированных 48 558, или 102%. Еще 525 было куплено за прошедшую неделю. Благодарю, коллеги», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Наиболее активно работу по обустройству контейнерных площадок ведут 16 субъектов. это Республика Карелия, Республика Бурятия, Республика Северная Осетия — Алания, Смоленская область, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Брянская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Новгородская область, Самарская область, Оренбургская область, Орловская область, Пермский край, Псковская область, Ульяновская область.

«Уже полностью выполнили план по созданию контейнерных площадок и контейнеров Карачаево-Черкесская Республика, Ростовская область, Забайкальский край, Архангельская область и Республика Ингушетия, а также Псковская и Орловская области», — добавили в пресс-службе РЭО.