Более 800 соискателей приняли участие в Ярмарке вакансий в Королеве

В рамках празднования Дня города в Королеве, который прошел 13 сентября, у главного входа в Центральный парк состоялась ярмарка трудоустройства. В мероприятии приняли участие более 20 ведущих предприятий и организаций наукограда, которые представили жителям вакансии, рассказали о требованиях к кандидатам, условиях труда, уровне заработной платы и возможностях профессионального обучения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие посетили более 800 человек. Около 90 соискателей оставили свои контакты работодателям. Провели более 50 индивидуальных консультаций специалистов.

Кроме того, для гостей была организована выставка инновационных технологий и продукции предприятий: посетители смогли увидеть спускаемый аппарат космического корабля, ракетные двигатели, контрольно-измерительное оборудование и другую уникальную технику.

Это далеко не первая ярмарка вакансий, проходящая в наукограде. Такие мероприятия стали регулярными и привлекают большое количество горожан, желающих найти работу или получить новые знания о перспективных направлениях деятельности.

На ярмарке жители города имеют уникальную возможность встретиться лицом к лицу с представителями компаний-работодателей, задать интересующие вопросы и лучше разобраться в особенностях интересующих профессий. Участие в мероприятии помогает определить направления профессионального роста и создать условия для дальнейшего развития карьеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.