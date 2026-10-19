Более 800 школьников посетили день открытых дверей в колледже Подольска

Подольский колледж имени А. В. Никулина 17 октября принял более 800 школьников на единый день открытых дверей. Мероприятие прошло на всех четырех учебных площадках в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учащиеся 8–10 классов городских школ и их родители познакомились с направлениями подготовки кластеров «Машиностроение», «Топливно-энергетический комплекс», «Туризм и сфера услуг» и условиями поступления. Для школьников организовали встречи с будущими работодателями, профессиональные пробы, мастер-классы и экскурсии по специализированным лабораториям.

На первой образовательной площадке гостям представили специальность логиста, рассказали об операционной деятельности в логистике, кибербезопасности и применении искусственного интеллекта. Совместно со службой занятости «Работа России» здесь провели тематический квиз.

В других отделениях колледжа — в центральной части города, на улице Закревского и в микрорайоне Южный — школьники попробовали себя в электромонтаже, сварочных технологиях и машиностроении.

Преподаватели и амбассадоры проекта «Профессионалитет» провели для гостей Всероссийский классный час. Они разъяснили правила приема и систему проходных баллов, рассказали об условиях целевого обучения и дальнейшего трудоустройства на промышленные предприятия округа.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.