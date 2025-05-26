Более 800 куб м отходов вывезли в ходе очистки Токаревского пруда в Люберцах

Более 800 куб м отходов было вывезено в ходе очистки Токаревского пруда городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для эффективного выполнения работ по очистке Токаревского пруда была задействована специализированная техника — амфибийная машина „Труксор“, с помощью которой проводилось извлечение затонувших предметов и удаление водной растительности. В ходе расчистки из водоема были извлечены покрышки, поваленные деревья, удалены заросли и убран бытовой мусор. Объем вывезенных отходов составил более 800 куб. м», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он также добавил, что в пруд, по просьбе жителей, запустили пять видов рыб и установили домик для уток. Ранее в водоем выпустили семью выдр, нутрий и бобров.

Всего в текущем году в городском округе Люберцы будет произведена расчистка 8 водных объектов. Адресный перечень сформирован на основании обращений жителей. В прошлом году было приведено в порядок 12 прудов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.