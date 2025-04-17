Более 80% выпускников ГСГУ-2025 уже нашли место работы

Более 400 студентов Государственного социально-гуманитарного университета рассказали о своих профессиональных планах на традиционной весенней вузовской комиссии по трудоустройству. Собеседование показало, что более 80% уже работают или пойдут работать сразу после получения диплома, сообщила пресс-служба вуза.

Как обычно, в президиуме присутствовали не только руководство ГСГУ и деканы факультетов, но и работодатели, которые активно предлагали вакансии тем, кто пока еще не определился. К слову сказать, таких совсем немного, учитывая, что многие молодые люди отправятся служить, а часть выпускников планирует продолжить очное обучение.

В новинку был наплыв работодателей, представителей школ и других организаций; в этом году их было в разы больше: более 50.

За два дня офлайн- и онлайн-участия к вузовской комиссии присоединились директора школ из Коломны, Луховиц, Воскресенска, Егорьевска, Люберец, Раменского, Домодедова, Зарайска, Щелкова, Каширы, Чехова. Наибольший интерес к выпускникам факультета математики, физики, химии, информатики, а также филологического и педагогического. В особом дефиците будущие учителя точных наук: знакомится с ними приехали 30 работодателей.

Молодых специалистов ГСГУ готовы принять также коломенский завод, Воскресенский городской суд, одна из воинских частей. Например, востребованы там экономисты и психологи, впрочем, как и во всей стране.