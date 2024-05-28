Более 80 участников СВО и их родных получили бесплатную юрпомощь в Королеве

С сентября прошлого года бесплатную юридическую помощь могут получить ветераны и участники СВО, а также члены их семей в Королеве, передает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках Федерального закона № 324-ФЗ о бесплатной юридической помощи и по поручению главы города Игоря Трифонова в королёвском Центре «Защитника Отечества» ветераны, участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую консультацию от юристов Государственного казенного учреждения Московской области «Госюрбюро».

Ближайшие консультации состоятся 31 мая и 14 июня с 10:00 до 16:00, по адресу: пр-т Космонавтов, д. 20А, ТЦ «Гелиос», 4 этаж, коворкинг-центр.

На прием необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (498) 602 32 32 (доб. 50416); 8-929-540-08-68 (пн. — пт. с 09:00 до 18:00).

Получить подробную информацию о всех мерах поддержке можно по телефонам горячей линии центра: 8 (495) 142-16-71 (пн — сб, с 10:00 до 19:00). Также можно обратиться за помощью по номеру 122 (доб. 8).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.