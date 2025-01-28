Более 80 мешков мусора собрали в Электростали в рамках акции по сбору вторсырья

В Электростали состоялась ежемесячная акция по сбору вторсырья «РазДельный Сбор». Центральную площадь города посетили около 200 человек. Усилиями волонтеров и участников было собрано более 80 мешков, жители приносили твердый и мягкий пластик, стекло, металл, макулатуру и другое вторсырье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все собранное вторсырье волонтеры помогли рассортировать и отправить в экоцентр «Собиратор», откуда сырье попадет на перерабатывающие предприятия. Многие приносили «добрые крышечки», средства от переработки которых идут на благотворительные цели.

«Раздельный сбор — деятельный инструмент в сокращении объемов полигонов, это не только экономия сырья и уменьшение добычи, но и борьба с вредными выбросами. В нормальном случае все отходы централизованно должны бы разделяться подобным с нашими акциями образом, но пока мы начинаем с малого», — отметил руководитель подмосковных «Зеленых» Артем Ковалев.

В городском округе Электросталь экоакция «РазДельный Сбор» проходит каждую 4-ю субботу месяца с 12:00 до 14:00 в центре города на площади около ЛДС «Кристалл» (пересечение улиц Мира и Корешкова). Полный список принимаемых фракций можно посмотреть на сайте: https://ecomobil.sobirator.ru/instruction.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.