Более 80 мероприятий проведут в Химках в период майских праздников

С 1 по 9 мая во всех микрорайонах городского округа Химки пройдет более 80 праздничных мероприятий. Об этом сообщается на официаьном сайте администрации округа.

В День солидарности трудящихся для жителей и гостей Химок проведут праздничные концерты, игровые программы и творческие активности. Масштабная программа запланирована и в День Победы. Программу праздничных мероприятий обсудили в ходе общегородского совещания под руководством главы округа Дмитрия Волошина.

Теплый сезон открывает Праздник труда, который отметят 1 мая в 12:00 в парках Толстого, Величко, «Подрезково», «Дубки», а также в зоне отдыха «Экоберег». В концертной программе — выступления творческих коллективов и театрализованные постановки разных жанров. Также проведут детские игровые активности и открытые спортивные тренировки.

9 мая во всех микрорайонах Химок пройдет празднование 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Вблизи обелиска «Отстоявшим Отчизну» в 11:30 пройдет торжественная церемония по возложению цветов. С 13:00 в парках Толстого, Величко и «Дубки» проведут праздничные концерты, мастер-класс по рисованию, танцевальные вечера под песни военных лет, кинопоказ военно-патриотического фильма, а также организуют тематическую фотозону.

В период всех майских праздников в Химках проведут всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», а также организуют тематические выставки «Великая Отечественная война и СВО: люди, события, параллели» — в ДК «Родина», музее «Артишок» и картинной галерее имени С. Н. Горшина.

Кроме того, 7 и 8 мая в Химках проведут акцию «Поющие дворы» — выездные агитбригады выступят с патриотической концертной программой и исполнят песни военных лет во дворах проживания ветеранов. Также с 1 по 10 мая горожане смогут принять участие в акции «Окна Победы» и украсить окна своих жилищ тематическими рисунками, Знаменем Победы и любой другой тематической атрибутикой.

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