Более 80% девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по английскому на отлично и хорошо

В Московской области утверждены результаты государственной итоговой аттестации (ГИА-9) по иностранным языкам, прошедшей 21 и 22 мая. Экзамены сдавали ученики девятых классов, и большинство из них справились с заданиями на высоком уровне, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Наиболее востребованным, как и в предыдущие годы, стал английский язык. Его сдавали 13 690 школьников — на 683 больше, чем в 2024 году.

«Почти половина участников (49,5%) получили оценку «отлично», еще (33,5%) — «хорошо». Это значит, что 83% участников успешно справились с заданиями», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, такие результаты говорят о серьёзной мотивации школьников и высокой квалификации преподавателей. Английский язык прочно входит в число базовых навыков современного выпускника, а уровень подготовки детей в Подмосковье продолжает расти.

Другие иностранные языки выбрали меньшее количество участников, но и здесь наблюдается позитивная динамика.

Экзамен по немецкому языку сдавали 30 человек. Доля оценок «хорошо» по сравнению с прошлым годом выросла более чем вдвое — с 16,7% до 40%. Количество неудовлетворительных оценок сократилось с шести до одной. Французский язык выбрали семь учащихся. Более половины из них сдали экзамен на «отлично» и «хорошо». Один участник получил неудовлетворительный результат. Все четыре девятиклассника, выбравшие испанский язык, получили оценку «хорошо».

Подавляющее большинство девятиклассников успешно прошли аттестацию, при этом сохраняется стабильность среднего балла и снижается доля неудовлетворительных результатов, особенно по немецкому языку. Ученики, получившие оценку «неудовлетворительно» могут пересдать экзамен в резервные дни — 27, 28 июня или 1, 2 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.