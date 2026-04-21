Более 8 тысяч человек посетили день открытых дверей в Реутове

Единый день открытых дверей прошел 18 апреля в колледже «Энергия» в Реутове и его подразделениях в Балашихе, Электроуглях и Ногинске. Мероприятие объединило свыше 8 тысяч школьников и их родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Перед мероприятием амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет» провели классные часы в школах округов. Студенты рассказали о преимуществах среднего профессионального образования и возможностях получить востребованную профессию на старте карьеры.

Программа началась с родительского собрания. Руководители структурных подразделений и представители работодателей представили кластеры колледжа и перспективы трудоустройства. Для гостей организовали встречи с компаниями-партнерами, профессиональные пробы, мастер-классы и интеллектуальный квиз по направлениям подготовки. Школьники посетили мастерские и лаборатории с оборудованием, имитирующим реальное производство, попробовали себя в гравировке, создании причесок, управлении роботами и настройке радиоэлектронной аппаратуры.

«Единый день открытых дверей — это всегда особенное событие, наполненное энергией, интересом и новыми встречами. Каждый участник смог ощутить, что в „Энергии“ начинается настоящий и увлекательный путь в профессию», — отметила советник директора по воспитанию колледжа Наталья Рига.

Единый день открытых дверей проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.