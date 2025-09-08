Более 8 тысяч человек побывали в мастерской переработки РЭО на Тавриде

Российский экологический оператор подвел итоги деятельности своей мастерской переработки «Ласточкино гнездо», которая находится в арт-кластере «Таврида» в Крыму. Начиная с 2022 года, этот экоцентр стал ключевой площадкой для экологического просвещения на фестивале «Таврида. АРТ» и за четыре года принял свыше 8 тысяч посетителей, сообщила пресс-служба РЭО.

«Мастерская переработки на Тавриде стала уникальной площадкой, где экопросвещение объединяется с творчеством и культурой. Здесь молодые люди на практике знакомятся с экономикой замкнутого цикла и получают возможность увидеть, что переработка может быть не только полезной, но и вдохновляющей», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Изначально «Ласточкино гнездо» было создано как арт-объект, однако в 2022 году его реконструировали, оформили и оснастили специальным оборудованием для переработки. В свой первый сезон работы экоцентр организовал для гостей мастер-класс по созданию значков и брелоков из вторичного пластика, собрав немногим более 1300 человек.

В 2023 году, благодаря сотрудничеству ППК РЭО и Всероссийского общественного движения волонтеров-экологов «Делай!», в экоцентре состоялись первая арт-школа экологии и эко-ГТО. На фестивале того сезона перечень активностей пополнился мастер-классами по изготовлению сумок из пластиковых пакетов и открыток из макулатуры, что помогло привлечь уже 2500 гостей.

В 2024 году к развитию инициативы подключилось движение «Экосистема». В экоцентре были внедрены новые форматы экологического просвещения для участников образовательных смен арт-кластера. Параллельно продолжали проводиться уже ставшие традиционными мастер-классы, доступные и для посетителей фестиваля «Таврида. АРТ». Суммарное количество гостей за год достигло отметки более 2100 человек.

В 2025 году «Ласточкино гнездо» продолжает свою деятельность, оставаясь верным курсу на экологическое просвещение. Уже в этом году мастерскую посетили около 2000 человек, а общая аудитория экоцентра за все время превысила 8 тысяч.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Главная задача РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в Российской Федерации на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить их захоронение до уровня не более 50% и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.



