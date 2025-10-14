Более 8 тыс сортовых тюльпанов украсят клумбы Клина в следующем году

Белый «Крико» и фиолетовый «Фортерс». Эти сорта тюльпанов в следующем сезоне преобразят центральную клумбу «На круговом». Сотрудникам «Чистого города» предстоит высадить порядка 2 тысяч луковиц. К обустройству цветника приступили на этой неделе, ждали подходящих погодных условий, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Почва у нас должна остыть до 10 — 7 градусов. Уже прошли хорошие дожди, почва увлажнена. Поэтому сегодня работаем здесь. Заглубляется на 40-50 сантиметров лунка, сажается луковичка, боронуется, и в течение месяца-полутора луковичка укореняется и по весне дает росток» — рассказала Ирина Шаповалова, начальник сектора «Юг» МАУ «Чистый город».

Весенние цветы украсят не только клумбу на ул. Гагарина, но и еще несколько знаковых мест: мемориал воинской Славы, клумбу у фонтана «Девочка-грибница». Там весной распустятся махрово-оранжевые, желтые и красные тюльпаны. Всего по городу — больше 8 тысяч.

Сотрудники «Чистого города» уже подготовили к зиме клумбы и вазоны с однолетними растениями. Цветы — удалили, землю перекопали, в грунт внесли осенние удобрения.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.