Более 8 тыс мест общественного питания работает в Подмосковье

В последние годы в Московской области стабильно увеличивается количество предприятий питания: кафе, баров, ресторанов и закусочных. На сегодняшний день их 8 тысяч, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, в 3 квартале 2024 года открыто более 200 новых предприятий. За год создано 5,6 тысяч посадочных мест, общее количество которых по области составляет 338 тысяч.

Наибольшей популярностью у предпринимателей пользуются 6 городских округов. Так, в 2024 году в Красногорске открыто 79 новых кафе и ресторанов, в Ленинском округе — 49, Сергиевом Посаде — 34, в Королеве — 31, в Люберцах и Орехово-Зуево по 29.

Один из муниципалитетов с лучшими показателями по открытию мест общественного питания — Орехово-Зуево. С начала года их количество увеличилось до 224. Одно из популярных заведений среди горожан — семейное кафе «Легенда» в доме № 14 на улице Матросов. В меню представлены как блюда традиционной русской кухни и фирменные горячие закуски, так и комплексные обеды, авторские десерты, выпечка и напитки. Здесь на регулярной основе проходят творческие мероприятия: мастер-классы для детей и взрослых по живописи, занятия «английского клуба», музыкальные программы, а также творческие вечера. Общее количество посадочных мест в округе около 9 тысяч, количество рабочих мест более 1 тысячи.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.