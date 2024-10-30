Более 7,5 тыс га подмосковного лесфонда обследовано лесопатологами в этом году

В подмосковных лесах завершен вегетационный период. В этом году он длился чуть больше шести месяцев — с 22 апреля до 30 октября. За это время инженеры-лесопатологи Московской области обследовали более 7 500 га лесных насаждений, что составляет 100% годового плана, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Специалисты лесного хозяйства оценивали санитарное состояние насаждений, составляли акты лесопатологических обследований, которые являются основанием для формирования плановых показателей на 2025 год по санитарно-оздоровительным мероприятиям — проведение уборки неликвидной древесины и санитарных рубок.

Евгений Агулов уточнил, что в этом году вегетационный период завершен, обследования лиственных насаждений закончены, но обследования хвойных насаждений, которые проводятся круглогодично, продолжаются.

Период вегетации — это особое время для растений, за которое они проходят полный цикл развития — от набухания почек, цветения, плодоношения и до полного опадания листьев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.