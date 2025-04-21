Более 740 мест проведения субботников определили в Подмосковье

26 апреля на территории Московской области пройдет ежегодный Всероссийский субботник. Тысячи жителей выйдут во дворы и на общественные пространства для уборки территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В рамках субботника запланированы следующие работы:

уборка участков от мусора и старой листвы;

посадка деревьев и кустарников;

восстановление цветников;

прогребание газонов.

«Субботники в Подмосковье стали уже ежегодной традицией. В этом году мы совместно с муниципалитетами подготовили 741 место проведения уборки и 624 локации выдачи инвентаря. Для удобства жителей все точки нанесли на интерактивную карту. Больше всего мероприятий по уборке пройдет в Балашихе — 91 место, Орехово-Зуевском — 82 места, Одинцовском — 58 мест. Мы готовы к встрече жителей. Рассчитываем на плодотворную работу на благо области» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Ознакомиться с местами проведения субботников и точками выдачи инвентаря можно на интерактивной карте.

Все локации оснащены граблями, тачками, метлами, лопатами, мешками и перчатками.

Места проведения субботников также будут сопровождаться культурно-развлекательной программой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.